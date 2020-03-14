واشنطن تحظر السفر إلى بريطانيا وإيرلندا بسبب كورونا

أعلنت السلطات الأمريكية تعليق الرحلات إلى بريطانيا وإيرلندا كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.









وأعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أن جميع الرحلات بين المملكة المتحدة وإيرلندا سيتم تعليقها ابتداء من منتصف ليل الاثنين.









كان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب أكد خلال مؤتمر صحفي أنه سيحظر السفر من عدد من الدول بينها بريطانيا وايرلندا.









فيما أعلن البيت الأبيض عن إجراء فحص درجة الحرارة لجميع المقربين لدائرة الرئيس الأمريكي أو قد يكونون على اتصال بالرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في ظل مخاوف من إصابة المسؤولين الأمريكيين بفيروس كورونا.







