كورونا يضرب يوفنتوس .. الفريق قد يخسر 110 ملايين يورو

توغل فيروس كورونا في دولة إيطاليا وخاصة فى الشمال ، حيث تم تعليق النشاط الكروي بعد إصابه العديد من اللاعبين داخل الكالتشيو ، ومن المؤكد أن ذلك الفيروس أثر على الأندية بشكل سلبي من حيث الإيرادات .





وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقلا عن "IlBianconero"، ان من المحتمل خسارة فريق يوفنتوس ما يصل إلى 110 ملايين يورو، و قد تم تحديد 45 مليون يورو منها من خلال حقوق البث التلفزيوني للدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.





وأشار التقرير إلى أن الخسائر تتمثل في 40 مليون يورو خاصة بإيرادات الرعاية، وقد يخسر البيانكونيري ما يصل إلى 20 مليون يورو من مبيعات التذاكر.





كما تم الكشف في بداية العام، أن يوفنتوس سجل خسارة قدرها 50.3 مليون يورو للنصف الأول من موسم 2019/2020 (مقارنة بـ 7.5 مليون يورو في نفس الفترة من العام السابق).