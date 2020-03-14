هل كورونا؟ .. إحتجاز حمو بيكا فى مستشفى بعد إعلان خطوبته

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا ، صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها على سرير داخل أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية.





وانهالت التعليقات على صورة حمو بيكا، الذي لم يكشف عن تفاصيل وعكته الصحية، وجاءت معظم التعليقات بشكل كوميدي: «كورونا؟»، حول الفيروس المستجد.





يأتي ذلك بعدما، تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو لحفل خطوبة المغني حمو بيكا، وسط حضور الأهل والأصدقاء.





وأعلن حمو بيكا خطوبته يوم الخميس الماضي، عندما قام بنشر صوره ليده هو وخطيبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".





وعلق عليها قائلا: "محدش هيقول مبروك احلى زوزو فالدنيا".



