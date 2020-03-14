مرتضى منصور يقرر غلق نادي الزمالك نهائيا لمدة أسبوع

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غلق نادي الزمالك نهائيا لمدة أسبوع.
وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أنه اتخذ القرار للغلق أمام جميع الأعضاء ولن يكون هناك سوى العاملين فقط.
من جانبه، أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم وقف النشاط الرياضي في النادي الأهلي لمدة 15 يوما طبقا للإجراءات الاحترازية للدولة.
وقال العميد محمد مرجان ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن النادي مفتوح أمام الأعضاء ولكن في الأماكن المفتوحة فقط ، حتى لا تتوقف الحياة ولكن مع إجراءات احترازية ، مشيرا إلى أنه سيتم غدا عقد اجتماع لمناقشة الخطة المقبلة لمواجهة التجمعات.