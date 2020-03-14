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رياضة

مرتضى منصور يقرر غلق نادي الزمالك نهائيا لمدة أسبوع

السبت 14/مارس/2020 - 10:01 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك غلق نادي الزمالك نهائيا لمدة أسبوع.

وقال مرتضى منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أنه اتخذ القرار للغلق أمام جميع الأعضاء ولن يكون هناك سوى العاملين فقط.

من جانبه، أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أنه تم وقف النشاط الرياضي في النادي الأهلي لمدة 15 يوما طبقا للإجراءات الاحترازية للدولة.

وقال العميد محمد مرجان ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد" ، أن النادي مفتوح أمام الأعضاء ولكن في الأماكن المفتوحة فقط ، حتى لا تتوقف الحياة ولكن مع إجراءات احترازية ، مشيرا إلى أنه سيتم غدا عقد اجتماع لمناقشة الخطة المقبلة لمواجهة التجمعات.

يأتي ذلك تماشيا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بدءا من غد الأحد 15 مارس 2020، وقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتجميد النشاط الرياضي في البلاد 15 يوما للوقاية من انتشار فيروس كورونا قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور إغلاق أبواب النادي أمام أعضائه أسبوعًا.

وجاء قرار مجلس الزمالك كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من هذا الفيروس الخطير.. حيث يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا.
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