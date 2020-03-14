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أحمد موسى لـ المصريين: اطمأنوا الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:47 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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كـريـم الـخـطـيـب
طمأن الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بشأن فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة وضعت خطط و اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «أحمد موسى» في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدور الرئيسي الآن في كل دول العالم وفي أي مكان هو حماية المواطن من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «أحمد موسى» أن الأمور في إيطاليا الآن خرجت عن السيطرة بسبب فيروس كورونا رغم تقدمها، مشيرا إلى أن  إيطاليا أصبح لديها 21 أف جحلة مصابة بفيروس الكورونا وأصبحت رقم 1 في العالم وبعدها إيران ثم أسبانيا.

وأشار «أحمد موسى» إلى أن الدولة المصرية تعمل بكل شفافية مع أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المسئولين يتحدثون بكامل شفافية ووضوح تم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين ومواجهة انتشار الفيروس.

ووجه «أحمد موسى» رسالة على الهواء: «محدش يفتي في اللي ملوش فيه، ومحدش يتكلم في موضوع هو مش فاهمة،»، مطالبا بالالتزام بكافة التعليمات التي وضعتها الدولة لمواجهة فيروس الكورونا للحد من الانتشار.
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