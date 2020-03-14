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رياضة

هانيا الحمامي تتوج ببطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

السبت 14/مارس/2020 - 11:19 م
هانيا الحمامي
هانيا الحمامي
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حسن العمدة
توجت المصرية هانيا الحمامي المصنفة التاسعة عالميا، بطلة للنسخة الثانية من بطولة بلاك بول الدولية لسيدات الإسكواش التي أقيمت علي مدار الأسبوع الماضي داخل مجمع الاسكواش العالمي بمقر نادي بلاك بول في حي التجمع الخامس بالقاهرة ، وتبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.
وجاء تتويج هانيا باللقب مساء اليوم السبت بعد تغلبها في نهائي مصري خالص علي حساب بطلة مصر ،  المصنفة الرابعة عالميا  نور الشربيني بنتيجة 2/3 ، بعد مواجهة شرسه  استغرقت 71 دقيقة.

جاءت نتيجة الأشواط: 11-6، 9-11، 12-10، 8-11، 13-11 

جدير بالذكر أن لقب بطولة بلاك بول هو أول لقب لبطولة بلاتنينية لهانيا الحمامي في مسيرتها.

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