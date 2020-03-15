رئيس النادي في رسالة للقضاة: نطالب بتعليق العمل بالمحاكم أسبوعين لمواجه فيروس كورونا

أكد مصدر قضائي، أن المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، نائب رئيس محكمة النقض، وجه رسالة إلى القضاة، أكد فيها ضرورة تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوعين، في ضوء الإجراءات الأخيرة التي أتخذتها، القيادة السياسية لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف المصدر، أن رئيس نادي القضاة، قال في رسالته: «مع تقديرنا للجهود المبذولة من المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محاكم الاستئناف للحفاظ على سلامة القضاة والمتقاضين من خطر فيروس كورونا، إلا أنه في ضوء الإجراءات التي تتخذها دول العالم لمكافحة الفيروس والذي سايرته مصر أخيرًا بقرار القيادة السياسية بتعليق الدراسة بالجامعات والمدارس»، وتابع: «لما كانت المحاكم والتي تعاني من سوء التهوية والنقص في إجراءات الوقاية الازمة وتعد من أكثر الأماكن ازدحامًا بجمهور المتقاضين وكانت العدالة لن تضار في سبيل الحفاظ على القضاة والمتقاضين، فأننا نرى ضرورة تعليق العمل بالمحاكم لمدة أسبوعين».





وتابع رئيس نادي القضاة: «لعل الله يكشف تلك الغمة خلال تلك الفترة ولتستغل تلك الفترة في تنفيذ توجيهات وزير العدل بإصلاح وتأهيل دور المحاكم بما يليق بالقضاة»، وأضاف: «مجلس إدارة نادي القضاة سيلغي الفعاليات والنشاطات الجماعية خلال الفترة المار ذكرها فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الأزمة لتطهير وتعقيم كافة المقرات والاستراحات حرصًا على سلامة القضاة والمترديين عليها».





واختتم رئيس نادي قضاة مصر رسالته للقضاة: «حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء».





يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.