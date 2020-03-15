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رياضة

ساديو ماني: كورونا.. من فضلك ابق بعيدا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:16 ص
ساديو مانى
ساديو مانى
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محمد بدران
وجه ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي في انجلترا، على خلفية التخوف من انتشار فيروس كورونا الخطير.


وكتب اللاعب السنغالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كورونا من فضلك ابق بعيدًا".


كانت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، أعلنت في بيان رسمي  إيقاف مسابقة الدورى وكل المسابقات فى إنجلترا حتى 4 أبريل المقبل، للسيطرة على فيروس كورونا المنتشر في العالم مؤخرًا.


وذلك بعدما دعت لعقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لمناقشة مستقبل البطولة، عقب ثبوت إصابة ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال وهودسون أودوى لاعب تشيلسى بجانب 3 لاعبين من ليستر سيتى وآخر من إيفرتون بالفيروس.
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Hello 👋 🦠 Corona please stay away 👊

A post shared by Sadio Mane (@sadiomaneofficiel) on

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