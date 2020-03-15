ساديو ماني: كورونا.. من فضلك ابق بعيدا

وجه ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي في انجلترا، على خلفية التخوف من انتشار فيروس كورونا الخطير.









وكتب اللاعب السنغالى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "كورونا من فضلك ابق بعيدًا".









كانت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، أعلنت في بيان رسمي إيقاف مسابقة الدورى وكل المسابقات فى إنجلترا حتى 4 أبريل المقبل، للسيطرة على فيروس كورونا المنتشر في العالم مؤخرًا.







