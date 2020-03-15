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أخبار العالم

بعد فرض الطوارئ.. فرنسا تسجل 12 حالة وفاة بـ كورونا في 24 ساعة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:52 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت عن فرنسا تسجيل حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب "رويترز"، قالت وزارة الصحة الفرنسية إنها سجلت 12 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ووصل بذلك إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 91 حالة.

كانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق من مساء السبت ارتفاع إجمالي عدد المصابين إلى 4499 شخصا يوم السبت، بعدما كان 3661 شخصا يوم الجمعة.

يذكر أن فرنسا وإسبانيا أعلنتا عن تدابير الحجر الصحي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على غرار قرار حكومة إيطاليا.

وبحسب "بي بي سي"، قررت فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 63.5 مليون نسمة، إغلاق جميع الأماكن غير الضرورية التي يستخدمها الجمهور.

كما قررت إسبانيا ذات الـ46.7 مليون نسمة تطبيق  إجراءات الحجر الصحي على تحركات المواطنين.

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