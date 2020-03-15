بعد هجوم التاجي .. ترامب وجونسون يتحدان ضد إيران وكورونا

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، توحيد الجهود والتعاون للتصدي لتهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق. بحسب ما أوردته قناة "الحرة".





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في استهداف قاعدة التاجي السبت حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.





وبحسب "الحدث"، قال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، إن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وإن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد. وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوم





وتعرض معسكر التاجي شمال بغداد مرة أخرى لهجوم صاروخي بأكثر من ثلاثين قذيفة كاتيوشا، وأفادت وزارة الدفاع العراقية بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة.





إلى ذلك، بحث ترامب وجونسون إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال البيت الأبيض إن الاتصال تناول القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المسافرين الأجانب من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمنع انتشار كورونا.





وتطرق الحديث إلى قمة السبع الكبار الصناعية، التي من المقرر عقدها خلال أبام بواسطة "الدائرة التلفزيونية المغلقة" لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا.



