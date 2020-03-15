AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد هجوم التاجي .. ترامب وجونسون يتحدان ضد إيران وكورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:22 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، توحيد الجهود والتعاون للتصدي لتهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق. بحسب ما أوردته قناة "الحرة".

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في استهداف قاعدة التاجي السبت حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.

وبحسب "الحدث"، قال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، إن قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وإن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد. وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوم 

وتعرض معسكر التاجي شمال بغداد مرة أخرى لهجوم صاروخي بأكثر من ثلاثين قذيفة كاتيوشا، وأفادت وزارة الدفاع العراقية بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة.

إلى ذلك، بحث ترامب وجونسون  إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقال البيت الأبيض إن الاتصال تناول القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المسافرين الأجانب من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمنع انتشار كورونا.

وتطرق الحديث إلى قمة السبع الكبار الصناعية، التي من المقرر عقدها خلال أبام بواسطة "الدائرة التلفزيونية المغلقة" لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنتاجون تعلن إصابة 34 عسكريا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

أول رد أمريكي على استهداف القاعدة العسكرية فى العراق

واشنطن تعلن الطوارئ بعد تفشي فيروس كورونا

أول تعليق من البنتاجون على استهداف معسكر التاجي في العراق

بعد الهجوم على معسكر التاجي.. بومبيو وراب يتفقان على الرد.. والجيش العراقي يتعهد بمحاسبة المسئولين

البنتاجون: الهجوم على قاعدة التاجي نفذته كتائب حزب الله في العراق

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 15/3/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

نادية الجندى بصحبة ياسر جلال فى أحدث ظهور.. شاهد

بعد صورة للأهرامات.. العالم يتوقع غزو المومياء في أبريل

هل الابتلاءات تكفر الذنوب.. وحقيقة المحاسبة على الذنب مرة أخرى يوم القيامة؟

عقب توقف النشاط.. نيران كورونا في خدمة ريال مدريد وبرشلونة

سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعجيلا بظهور المهدي المنتظر.. رجل دين يدعو الإيرانيين لنشر كورونا

10 أطعمة ومشروبات تسبب حرقان المعدة

بعد صورة للأهرامات.. العالم يتوقع غزو المومياء في أبريل