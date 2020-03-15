عميد آداب سوهاج: لا صحة لتقديم موعد الامتحانات وإلغاء الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن تقديم موعد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإلغاء المقررات الدراسية، مؤكدًا أن كل ما يتردد بشأن الامتحانات في الكلية لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للحقيقة بأى صلة ، مشيرًا إلى أن الخريطة الزمنية للعام الجامعى سوف تسير وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مجلس الجامعة بما يتماشى مع مصلحة الطلاب والطالبات.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه أمس، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم، الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وأضاف الدكتور فتوح خليل، فى تصريح خاص لـ" الصفحة الرسمية لقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج " أنه لا يوجد حتى الآن أى قرارات صادرة على مستوى الكلية بشأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وما يتردد فى هذا الخصوص مجرد شائعات، مؤكدًا أن الكلية بصدد عقد مجلسها الدوري لشهر مارس، لبحث وضع الخطط البديلة للدراسة فى ضوء المستجدات التى طرأت على الساحة بسبب فيروس كورونا.





وفي سياق آخر، أكد عميد الكلية ،رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى بكافة قطاعات الكلية الطبية والتعليمية ووضع خطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية جميع العاملين داخل الكلية، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجامعة.

وأشار إلى أن جامعة سوهاج آمنة وخالية من ظهور أي حالات مصابة أو حتى مشتبه بها، ولكن ذلك لا يمنع من تكثيف الإجراءات بما يضمن أعلى مستوى من الجاهزية تحسبًا لأي طارئ لا قدر الله، لافتًا إلى تطبيق قرارًا بتعليق الغياب والمتعلقة بأبناء الجامعة من الطلاب وذلك بما يعفيهم من الحضور في حالة تعرضهم لأية أعراض مرضية





كما وجه رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالكلية بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، وتوجيه العاملين لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات والفصول وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وطالب خليل، بضرورة بتكثيف حملات التوعية داخل أقسام وإدارات الكلية، لتوعية الطلاب والعاملين بأعراض الفيروس الجديد، وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.





وأضاف خليل، أن الكلية تتخذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تتنوع ما بين ندوات توعوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى طلاب المدن الجامعية وتعليق ملصقات وبانرات تتضمن كيفية مواجهة الفيروس وطرق الوقاية منه .



