AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آداب سوهاج: لا صحة لتقديم موعد الامتحانات وإلغاء الفصل الدراسي الثاني

الأحد 15/مارس/2020 - 10:03 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
Advertisements
قسم التعليم
أكد الدكتور فتوح خليل، عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، عدم صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن تقديم موعد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإلغاء المقررات الدراسية، مؤكدًا أن كل ما يتردد بشأن الامتحانات في الكلية لا أساس له من الصحة ومجرد شائعات لا تمت للحقيقة بأى صلة ، مشيرًا إلى أن الخريطة الزمنية للعام الجامعى سوف تسير وفقًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع مجلس الجامعة بما يتماشى مع مصلحة الطلاب والطالبات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه أمس، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم، الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور  فتوح خليل، فى تصريح خاص لـ" الصفحة الرسمية لقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج " أنه لا يوجد حتى الآن أى قرارات صادرة على مستوى الكلية بشأن امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وما يتردد فى هذا الخصوص مجرد شائعات، مؤكدًا أن الكلية بصدد عقد مجلسها الدوري لشهر مارس، لبحث وضع الخطط البديلة للدراسة فى ضوء المستجدات التى طرأت على الساحة بسبب فيروس كورونا.

 وفي سياق آخر، أكد عميد الكلية ،رفع حالة الطوارىء والاستعدادات القصوى بكافة قطاعات الكلية الطبية والتعليمية ووضع خطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحماية جميع العاملين داخل الكلية، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجامعة.
 
وأشار إلى أن جامعة سوهاج آمنة وخالية من ظهور أي حالات مصابة أو حتى مشتبه بها، ولكن ذلك لا يمنع من تكثيف الإجراءات بما يضمن أعلى مستوى من الجاهزية تحسبًا لأي طارئ لا قدر الله، لافتًا إلى تطبيق قرارًا بتعليق الغياب والمتعلقة بأبناء الجامعة من الطلاب وذلك بما يعفيهم من الحضور في حالة تعرضهم لأية أعراض مرضية

كما وجه رؤساء الأقسام ومديري الإدارات بالكلية بمتابعة كافة الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، طبقا للخطة الموضوعة على مستوى الجامعة، وتوجيه العاملين لاتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، وتعقيم المدرجات والفصول وغيرها يوميًا، والمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وطالب خليل، بضرورة  بتكثيف حملات التوعية داخل أقسام وإدارات الكلية، لتوعية الطلاب والعاملين بأعراض الفيروس الجديد، وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

وأضاف خليل، أن الكلية تتخذ العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي تتنوع ما بين ندوات توعوية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى طلاب المدن الجامعية وتعليق ملصقات وبانرات تتضمن كيفية مواجهة الفيروس وطرق الوقاية منه .

وشدد عميد الكلية علي مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي من الطلاب والطالبات بالكلية، ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والمعلومات ، وضرورة التواصل مع إدارة الكلية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلي إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب، وسوف يتم  موافاتكم بكل المعلومات والتطورات عبر الصفحات الرسمية للكلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفيات جامعة حلوان ترفع حالة الاستعداد وتعلن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الجامعات المصرية تنظم ندوات للتوعية بمخاطر فيروس كورونا

كورونا يهدد المدارس والجامعات.. كيف ستحمي الدولة الطلاب من الفيروس القاتل؟

بسبب كورونا .. رئيس الوزراء : تعليق الفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين

جامعة حلوان تكشف حقيقة وجود حالة كورونا بها..رئيس الجامعة يضع خطة لإدارة الأزمة حال تعطل الدراسة.. المجلس الأعلى للجامعات يقرر الموقف من تعطيل الدراسة غدا

خوفا من انتشار كورونا.. التعليم العالي تؤجل احتفالية جامعة الجلالة

ترشيحاتنا

كلمات حرص النبي على ترديدها بين السجدتين في الصلاة.. تعرف عليها

زيادة العام الدراسي أسبوعين.. تعليم البرلمان توضح كيفية تعويض الطلاب بعد تعليق الدراسة

البصل يسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 15-3-2020

10 أطعمة ومشروبات تسبب حرقان المعدة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 15 -3-2020

طالع تصريحات محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسية وتركية وعربية .. 3 طرق لتحضير القهوة بمذاقات مختلفة

بلد المليون نخلة .. قرية القفاصين تتصدر صناعة الأقفاص والكراسى رغم عزوف أبنائها

قدرها مليون دولار.. مخترع مصري ينافس على جائزة ستيفن هوكينج العالمية