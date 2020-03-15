أخبار الدوري السعودي.. تعرف على خطط الأندية لمواجهة فيروس كورونا

سلطت صحيفة "الرياضية" السعودية، الضوء على خطط كبار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال هذه الفترة، لمواجهة وباء كورونا.





وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد، ابتداءً من اليوم، الأحد، وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للوباء، وعدم انتشاره، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.





وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أنه بعد هذا القرار، بدأت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مواجهة كورونا بخطط وطرق مختلفة، حدَّدتها الأجهزة الفنية والطبية والإدارية في كلٍّ منها.





ففي الهلال، تم تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوع، وطالب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لاعبيه بالمحافظة على أوزانهم ولياقتهم البدنية عبر اتباع البرنامج الغذائي المحدَّد لهم من قِبل الجهاز الطبي، خلال اجتماعه بهم أمس، السبت.





أما إدارة نادي النصر، فمنحت لاعبيها إجازة حتى غدٍ، الإثنين، وبعدها ستقرر بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، تمديد الإجازة من عدمه وتحديد البرنامج اللازم.



