AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الدوري السعودي.. تعرف على خطط الأندية لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 10:38 ص
من تدريبات الهلال
من تدريبات الهلال
Advertisements
إسراء أشرف
سلطت صحيفة "الرياضية" السعودية، الضوء على خطط كبار أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال هذه الفترة، لمواجهة وباء كورونا.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، تعليق جميع الأنشطة الرياضية في البلاد، ابتداءً من اليوم، الأحد، وحتى إشعار آخر، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الحكومية في المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي للوباء، وعدم انتشاره، حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشارت الصحيفة السعودية في تقريرها، إلى أنه بعد هذا القرار، بدأت أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مواجهة كورونا بخطط وطرق مختلفة، حدَّدتها الأجهزة الفنية والطبية والإدارية في كلٍّ منها.

ففي الهلال، تم تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوع، وطالب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لاعبيه بالمحافظة على أوزانهم ولياقتهم البدنية عبر اتباع البرنامج الغذائي المحدَّد لهم من قِبل الجهاز الطبي، خلال اجتماعه بهم أمس، السبت.

أما إدارة نادي النصر، فمنحت لاعبيها إجازة حتى غدٍ، الإثنين، وبعدها ستقرر بالاتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، تمديد الإجازة من عدمه وتحديد البرنامج اللازم.

في حين وضعت الأندية الغربية برنامجًا مختلفًا، إذ ألغى الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب فريق أهلي جدة، التدريبات دون تحديد موعد للعودة، على أن يستمر تجهيز اللاعبين المصابين في العيادة الواقعة في مقر النادي بحسب البرنامج الطبي المعد لهم.

فيما واصل جاره فريق اتحاد جدة تدريباته أمس دون أي تغيير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب هجوم مدرب الهلال على الاتحاد السعودي لكرة القدم

ديربى السعودية| مدرب الهلال: جميع مبارياتنا بنفس الأهمية ونلعب للفوز فقط

مدرب الهلال السعودي: صافرة حكم اللقاء أنقذتنا

أول تعليق من مدرب الهلال السعودي على ما حدث خلال آخر لقاء بالدوري

الهلال السعودي يؤجل حسم مصير إدواردو

بعد رحيل جروس.. مدرب أهلي جدة الجديد يصل السعودية ليقود المران الأول

ترشيحاتنا

الأقل من 15 ألف شهريا.. خبير اقتصادى: توجيهات الرئيس بالإعفاء الضريبي تشمل متوسطي ومحدودي الدخل.. فيديو

الأسطورة كما يجب.. رونالدو يحول جميع فنادقه لمستشفيات تعالج مرضى كورونا

في أكبر قفزة يومية.. تايلاند تسجل ارتفاعا كبيرًا في عدد الإصابات بـ كورونا

عيار 24 يسجل 782 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 3 - 2020

سعر الدولار اليوم الأحد 15-3-2020

بسبب كورونا.. الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أقل من 20 ثانية.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من كورونا

فرنسية وتركية وعربية .. 3 طرق لتحضير القهوة بمذاقات مختلفة

بلد المليون نخلة .. قرية القفاصين تتصدر صناعة الأقفاص والكراسى رغم عزوف أبنائها