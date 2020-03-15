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اقتصاد

جهاز تنمية 6 أكتوبر: إزالة دور مخالف للاشتراطات البنائية بغرب سوميد على نفقة المالك

الأحد 15/مارس/2020 - 10:31 ص
جانب من أعمال الإزالة
جانب من أعمال الإزالة
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آمنة عبدالعظيم

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بقطعة الأرض رقم  8  بلوك 17/15بالمجاورة الثانية بمنطقة غرب سوميد بالمدينة، وكذا إيقاف التعامل على القطعة لمخالفتها الاشتراطات البنائية.


وأضاف المهندس شريف الشربينى، أن المخالفة تمثلت فى زيادة النسب البنائية بالقطعة عن المسموح به، وذلك بالمخالفة لاشتراطات التراخيص، وتم تحميل المالك تكاليف الإزالة على نفقته الخاصة، والتنبيه على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدورى والمتابعة لأعمال البناء كل فى نطاق الحى الخاص به، ورصد أى مخالفات بقطع الأراضى بالمدينة. 


وأشار رئيس الجهاز إلى أنه لا يتم تقنين المخالفات التى تم تنفيذها بعد صدور قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، كما أن جهاز المدينة يهيب بأصحاب قطع الأراضى عدم ارتكاب أى مخالفات ومراجعة جهاز المدينة فى حال طلب تعديلات وفى ضوء الاشتراطات والضوابط وقانون التصالح، وذلك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. ​

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