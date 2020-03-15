الإحصاء: 63.8 مليار متر مكعب إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي فى 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم، الأحد، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2018 /2019.





ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 149.8 مليون طن مترى عام 2018 /2019 مقابل 136.9 مليون طن مترى عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%.









كما بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن مترى عام 2018/ 2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيها مقابل 385.1 ألف طن مترى عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 26.6٪ وهى تمثل أقل كميات تم نقلها.





وبلغت الكميات المنقولة باللوارى 27 مليون طن مترى عام 2018 /2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 53 جنيها، فى مقابل 17.4 مليون طن مترى عام 2017 /2018 بنسبة زيادة قدرها 55٪ .





فيما بلغت الكميات المنقولة بواسطة خط سوميد 61.2 مليون طن مترى عام 2018 / 2019، وهى تمثل أعلى كميات تم نقلها مقابل 58.4 مليون طن متري عام 2017 /2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8%.





وبلغ أعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 80 خطا، بإجمالي 5.8 ألف كم عام 2018 /2019.





كما بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البتروليـة متضمنـة (المنتجات البتروليـة، الزيت الخام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطة خطوط أنابيب البتـرول 55.5 مليون طن مترى عام 2018 /2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالى قدرها (438، 278، 113، 349) جنيها، مقابل 55.4 مليون طن متري عام 2017 /2018 بنسبة زيادة قدرها 0.2٪.





وبلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات السـاحلية المستـأجرة نحو 5.9 مليون طن متري عام 2018/ 2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 126 جنيها مقابل 5.3 مليون طن متري عام 2017 /2018 بنسبة زيادة قدرها 10.7%.





وبلغت الكميات المنقولـة من الغاز الطبيعى 63.8 مليار متر مكعب عام 2018 /2019 منها 61.3 مليار متر مكعب للسوق المحلى بنسبة 96.2%، وكذا 2.5 مليار متر مكعب للتصدير بنسبة 3.8%، بمتوسط تكلفة نقل المتر المكعب 0.03 جنيه لكل منهما.





وكذا بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى 1.9 مليار جنيه بينما بلغ إجمالى تكلفة نقل الكميات المنقولة من المواد البترولية 21.9 مليار جنيه عام 2018 /2019.