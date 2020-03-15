AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بقيمة 73 مليار دولار أرباح.. أرامكو السعودية تعلن نتائج 2019 المالية

الأحد 15/مارس/2020 - 12:29 م
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" اليوم، الأحد، نتائجها المالية لعام 2019 بأكمله، حيث حققت أرباحًا وتوزيعات أرباحٍ قوية رغم انخفاض أسعار النفط والتحديات المحيطة بتحقيق الهوامش في قطاعي التكرير والكيماويات.

وبلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) لعام 2019م بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018م.

ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيماويات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنة مع 321.9 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام السابق،  وبالرغم من قوة التدفقات النقدية الحرة، إلا أن تراجعها عن العام 2018 يُعزى في المقام الأول إلى انخفاض الدخل، والذي قابلته تغيرات إيجابية في رأس المال العامل وتراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.

وأظهر المركز المالي للشركة نسبة مديونية بلغت -0.2% في نهاية عام 2019، مما يبرهن على قوة الإطار المالي للشركة والحصافة المتّبعة في إدارته.

وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح 274.4 مليار ريال (73.2 مليار دولار) في عام 2019، وكما ورد في نشرة الإصدار، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح عادية بقيمة 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار)، وذلك للفترة من 5 ديسمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العام الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019م، وتمثّل هذه الأرباح جزءًا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغ قيمتها 50.2 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، ومن المقرر دفع توزيعات الأرباح التي بقيمة 14.8 مليار ريال (3.9 مليار دولار) في 31 مارس 2020 للمساهمين المسجّلين في 18 مارس 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنك عالمي كبير يعطي توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو

80 مليار دولار.. توقعات بارتفاع أسهم أرباح أرامكو

انخفاض الأرباح الصافية لشركة ينساب السعودية 55% في 2019

انخفاض أرباح شل للبترول بنسبة 23% خلال 2019 بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي

انخفاض الأرباح الفصلية لـ إكسون موبيل 5.2%

أرامكو السعودية تعلن نتائج 2019 في 16 مارس

ترشيحاتنا

محمد فضل: حسام غالي الأنسب لرئاسة نادي الأهلي

رئيس الأركان يتفقد عناصر ومعدات القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

خطوات جيدة.. القومى للبحوث يفجر مفاجأة حول اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

محمد فضل: أنا السبب في عقوبة مرتضى منصور.. ومستاء من بيان الأهلي

أسعار تويوتا Toyota اليوم في مصر بعد آخر تخفيض.. صور

أحلام لـ إليسا: لن تصابي بـ كورونا لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

كبير وثقيل.. كم يبلغ حجم كورونا الذي أرعب العالم؟

احذر الشيشة والاختلاط.. 5 نصائح من الصحة المصرية تحميك من فيروس كورونا