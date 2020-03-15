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حوادث

مصرع طفل غرق في مياه ترعة الإسماعيلية

الأحد 15/مارس/2020 - 01:17 م
جثة
جثة
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محمد الطحاوي

لقي طالب بقرية السعادات بمحافظة الشرقية،اليوم، مصرعه غرقا في مياه ترعة الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس، أثناء اللهو مع أقرانه، وبالعرض علي نيابة مركز بلبيس، قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

 

وتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بمصرع طفل غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بنطاق مركز بلبيس.

 

وتبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة المقدم إسلام عواد، رئيس المباحث، انه أثناء قيام طفل عمره 12 سنة مقيم قرية السعادات دائرة مركز بلبيس، باللهو مع شقيقه علي ضفاف ترعة الإسماعيلية سقط بالمياه وحاول شقيقه إنقاذه لكنه فشل وتمكن أحد المارة من إستخراج شقيقه حيا.

 

فيما قام رجال الإنقاذ النهري بقسم الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية،من استخراج جثة الأول، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

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