تفاصيل مفاوضات مصر مع ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد

دخل مسئولو اتحاد كرة القدم فى مخاطبات رسمية مع إدارة ليفربول من أجل حسم مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.





وأكد شوقي غريب بشكل رسمى لاتحاد الكرة حاجة المنتخب الأولمبي إلى تواجد محمد صلاح معه بمنافسات أولمبياد طوكيو المقبلة فى ظل القناعات الكاملة بقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة فى ظل القدرات الفنية والبدنية الاستثنائية التى يمتلكها والتى أصبح من خلالها واحدا من أهم نجوم العالم فى الوقت الحالى.





وعلم "صدى البلد" أن عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة يقود المفاوضات مع ليفربول بنفسه، بينما يجري شوقي غريب اتصالات مكثفة مع يورجن كلوب المدير الفنى للريدز من أجل إقناعه بمشاركة صلاح فى أولمبياد طوكيو المقبلة.





ويأمل غريب فى حسم المفاوضات مع ليفربول بشكل جيد خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن لوائح الاتحاد الدولى تتطلب موافقة النادي الذى يلعب له اللاعب من أجل السماح بخوض منافسات الأولمبياد والمشاركة مع منتخب بلاده.



