التزموا منازلكم .. بيان من نادي وادى دجلة بشأن إجراءات مواجهة كورونا

أصدر نادي وادي دجلة بيانا رسميا يعلن فيه تجميد النشاط الرياضى، تماشيًا مع قرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية فى مختلف الأفرع التابعة له لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا العالمي.

وقال وادى دجلة في بيان رسمي :

فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، قررت أندية وادي دجلة ما يلي:

- تعليق كافة الأنشطة الرياضية شاملة تدريبات جميع الفرق والأكاديميات

- غلق حمامات السباحة

ـ تعليق العمل في جميع الأماكن المغلقة بالنادي من مبنى اجتماعي، مطاعم، صالات جيم، غرف خلع الملابس..إلخ

ـ على أن يقتصر العمل بالأندية على الأماكن المفتوحة فقط مع تقديم بعض الوجبات السريعة والمشروبات وذلك لحين إشعار آخر.

ـ كما نؤكد أننا من جهتنا نتخذ كل ما يلزم من تدابير بتعقيم وتطهير الأندية بصفة دورية لضمان صحة وسلامة جميع الأعضاء.

ـ وفى النهاية تنصح الإدارة السادة الأعضاء بالتزام المنازل وجنب التجمعات قدر الإمكان.