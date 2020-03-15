إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، الأحد، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الطويرات، عن إصابة ٤ أشخاص.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات، نتج عنه إصابة كل من: منصور حسين أمير ٥٣ عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، عياد كامل ديمتري ٧٣ عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، فاطمة محمود بكرى ٢٦ عاما، بخلع بالكتف، والحسيني منصور حسن ١٧ عاما، بكدمات وسحجات بالجسم.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف لموقع الحادث.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



