AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الأحد 15/مارس/2020 - 03:31 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
يوسف رجب
أسفر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، الأحد، بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الطويرات، عن إصابة ٤ أشخاص. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الطويرات، نتج عنه إصابة كل من: منصور حسين أمير ٥٣ عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، عياد كامل ديمتري ٧٣ عاما، بكدمات وسحجات بالجسم، فاطمة محمود بكرى ٢٦ عاما، بخلع بالكتف، والحسيني منصور حسن ١٧ عاما، بكدمات وسحجات بالجسم.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف لموقع الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 7 في حادث مروري بطريق نجع حمادي - قنا الصحراوي

نزيف الأسفلت .. مصرع شخصين وإصابة 25 فى تصادم اتوبيس وسيارة نقل ببني سويف .. وسوء الاحوال الجوية يتسبب فى 5 حوادث بـ 3 محافظات

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق قنا الصحراوي الغربي

دماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 29 شخصا في البحر الأحمر والمنيا والبحيرة.. وانقلاب سيارة شرطة في أسيوط

إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بأسوان

بسبب الطقس السيئ.. إصابة ٤ أشخاص في تصادم بطريق نجع حمادي الصحراوى

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس محاولة الأهلي لضمه

خلال 14 يوما.. كيف ستحارب مصر فيروس كورونا؟

تعليق العمل بمحكمة النقض لمدة أسبوعين

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور

اعرفى سر خلطة طحينة الكبابجى وخليكى شيف مطبخك.. فيديو

خطوات جيدة.. القومى للبحوث يفجر مفاجأة حول اكتشاف مصل لعلاج فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عود البطل.. نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بـ كاب وجينز.. صور

يحميك من كورونا .. الثوم والبصل علاج رخيص لقتل الفيروسات

البيوت والأراضي غرقت.. أهالي قرية بحر البقر لمحافظ الشرقية: أنقذنا المحصول اتدمر.. صور