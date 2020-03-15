نجمات برج الحوت.. عمرو دياب لقب دينا الشربيني بـ أجمل عيون وأم روح حلوة.. أكثرهن جمالا يسرا.. وملكة الأناقة نجوى كرم

دبلوماسية ورومانسية وحنونة ولديها جانب روحاني.. جذابة وشاعرية، وعليك أن تكون حذرا عندما تتعامل مع عواطفها لأنها امرأة حساسة بدرجة كبيرة.. تهتم بمن حولها لكنها غامضة بعض الشيء، لديها عقل نشيط ويفكر طول الوقت، وهي دائمة البحث عن المعنى العميق للحياة.. إنها امرأة الحوت، التي يمكن أن تتطابق مع كثير من نجمات الفن مواليد شهر مارس الذي يصادف برج الحوت.





أبرز النجمات مواليد برج الحوت





دينا الشربيني

تعد الفنانة دينا الشربيني ملكة برج الحوت بعدما غنى لها النجم عمرو دياب "احبك موت .. واحب برج الحوت" في اغنية اجمل عيون في البوم "معدي الناس" الذي طرح في 2017.





واقترنت الأغنية بدينا الشربيني وأصبح لقبها "برج الحوت"، ولم يكتف الهضبة عن مغازلتها مرارا وتكرارا، ففي أغنية "يوم تلات" كانت هي صاحبة لقب "أم روح حلوة"، مع السمراء "زينة عاشور" و"أم الخدود الحمرا" شيرين رضا.





سيرين عبد النور

يبدأ برج الحوت أيامه مع عيد ميلاد الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي أتمت الـ43 من عمرها، وكان احتفالها هذا العام مختلفا، وقرر زوجها "فريد رحمة" الاحتفال بها قبل أيام من عيد ميلادها الموافق 21 فبراير من خلال حفل صغير في أحد الملاهي الليلية في بيروت وسط حضور أصدقائها المقربين.. وإذا كان معروفا عن امرأة برج الحوت بأنها حنونة، فهذا بالفعل ينطبق على "سيرين" التي تعتبر ابنتها هي أهم ما لديها في الحياة وتفضلها على أي شيء، حتى ولو على حساب أعمالها الفنية.





يسرا

احتفلت النجمة يسرا التي تصنف ضمن جميلات السينما المصرية والعربية بعيد ميلادها الـ 69 منذ يومين، فبالرغم من كبر سنها إلا أنها مازالت تحتفظ بجمالها ورشاقتها لإيمانها بأن الإنسان عليه التمتع حتى آخر لحظة في حياته.





ساهمت يسرا في عدد من أهم الأعمال السينمائية الحديثة وعملت مع أهم المخرجين مثل يوسف شاهين، وشاركت معظم الممثلين النجوم في أدوار رئيسية مثل نور الشريف وعادل إمام وغيرهم.





هيفاء وهبي

ولدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في العاشر من شهر مارس عام 1976، وهي تحتل ترتيبًا متقدمًا بين النجمات الأكثر جمالًا في العالم، وتحاول الفنانة اللبنانية الظهور على أنها شخصية قوية ولكن وفقًا لرواية المقربين لها، فإنها امرأة تبحث دومًا عن الحب بالرغم من فشلها في حياتها الزوجية.





نجوى كرم

تبدو النجمة اللبنانية نجوى كرم التي يصادف يوم ميلادها 26 من شهر فبراير لعام 1966، وكأنها تتمتع بشخصية المرأة الحديدية وفي بعض الأحيان الدبلوماسية، وأطلق عليها الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية.





ولدت "نجوي" في قضاء زحلة لعائلة مارونية، بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء خلال فترة ثمانينات القرن العشرين، وفي عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية.





وأطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.





حنان ترك

قبل اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، كانت الفنانة حنان ترك من أهم نجمات السينما المصرية في جيل التسعينيات، وأجمع عدد من المخرجين على أن ملامح وجهها المميزة تساعدها على إتقان الأدوار على أكمل وجه، وقد ولدت في 7 مارس لأب كان تاجرا للعطارة، درست في معهد الباليه وعملت كراقصة باليه لفترة وبعد دخولها التمثيل توقفت عن ذلك.





بدأت التمثيل بأدوار صغيرة وكانت بداية انطلاقتها عندما شاهدها المخرج خيري بشارة أثناء عرض مسرحية "ماكبث" فرشحها للعمل في فيلم رغبة متوحشة عام 1993 ثم انطلقت إلى أدوار البطولة وعملت في العديد من المسلسلات والأفلام.