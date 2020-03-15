لقاء وزير التعليم العالي مع السادة رؤساء الجامعات عبر شبكة الفيديو كونفرانس

أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لقاءًا مباشرًا عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع الأستاذ الدكتور أحمد جابر شديد

رئيس جامعة الفيوم.





حيث اطمأن وزير التعليم على استعدادات جامعة الفيوم لتطبيق منظومة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد وذلك اليوم الأحد 15/3/2020.

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وقد صرح الدكتور أحمد جابر شديد بأنة قد تم التوجيه لدى السادة عمداء الكليات بضرورة متابعة حسن سير العملية التعليمية بكلياتهم.





كما تقرر عقد اجتماع عاجل اليوم مع مسئولى الخدمات الإلكترونية بالجامعة لضمان انتظام شبكة الإنترنت مع تنظيم دورات تدريبية فورية

لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة للتدريب على آليات استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى العملية التعليمية وفقًا للخطة التي أعدتها الجامعة

لذلك.