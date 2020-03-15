قرار من رئيس جامعة الفيوم بإعفاء العاملين بالقطاع التعليمى نصف الوقت

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم قرارا بمنح العاملين بالقطاع التعليمي بالجامعة إعفاء من التوقيع نصف الفترة المقررة لتعليق الدراسة بالجامعة والممتدة طوال الأسبوعين القادمين بدءًا من اليوم الأحد 15 مارس وحتى الخميس 26 مارس القادم، حرصًا من إدارة جامعة الفيوم على صحة وسلامة أفرادها.





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وصرح رئيس الجامعة بأن ذلك الإجراء يأتى فى إطار خطة الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد من خلال تقليل نسب الكثافة العددية فى المكاتب الإدارية بحيث يعفى من التوقيع كل إدارة بالتناوب.





وبما لا يخل بحسن سير العمل بالجامعة ويستثنى من هذا القرار أصحاب الوظائف القيادية على مستوى الجامعة إضافة إلى إدارة الأمن الجامعي وإدارة المستشفيات الجامعية.