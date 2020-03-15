AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد قرار تعليق الدراسة.. جامعة الفيوم تعلن عن تنفيذ خطة التعليم عن بعد

الأحد 15/مارس/2020 - 01:40 ص
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن بدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب طبقا للجداول المعدة سلفا بكليات ومعاهد الجامعة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل الدراسة بالجامعات لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار  رئيس الجامعة إلى أنه سيتم توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.


وأضاف شديد أنه تم تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الخطة برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتأكيد التفاعل بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بشكل إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال مجموعات مغلقة (closed groups) لكل مقرر دراسي مع عمل بريد إلكتروني مجمع لطلاب الفرقة الدراسية الواحدة من خلال وحدات IT بالكليات المختلفة وإرسالها لأعضاء هيئة التدريس المسئولين عن المقررات الدراسية وإرسال رابط المحاضرات للطلاب عن طريق البريد الإلكتروني المجمع من خلال أستاذ كل مقرر مع التأكيد على الطلاب نحو ضرورة متابعة موقع الكلية لمتابعة العملية التعليمية بشكل فعال.

كما تم تكليف  أعضاء هيئة التدريس بتجهيز المحاضرات المتبقية من المنهج الدراسي المقرر على هيئة اسطوانات وشرائط فيديو وبوربوينت بالإضافة إلى فتح حساب (account) على منصة التعليم المجانية Easy class يتم تحميل المحاضرات الأسبوعية عليها.

وأكد شديد، تطبيق القرارات الملزمة لأعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي بأن تكون امتحانات الفصل الدراسي القادم مايو 2020 بالشكل الإلكتروني كاملا وفي مواعيد محددة ومعلومة مسبقا للطلاب وتكليف الطلاب وخاصة طلاب الكليات العملية بإرسال التمارين المطلوبة منهم عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بكل طالب مع قيام أعضاء هيئة التدريس بتقييمها والمتابعة المستمرة لها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد لجان الامتحانات بكليتي الطب والصيدلة

افتتاح المعرض العلمي لأسبوع فتيات الجامعات بالفيوم

جامعة عين شمس في أسبوع.. إجراءات وقائية لاستقبال الطلاب... حصد مراكز متقدمة في أسبوع فتيات الجامعات.. التكفل بمصروفات الطلاب بشرط وحيد

رئيس جامعة الفيوم: النقاب غير محظور على هيئة التدريس ولا علاقة لنا بجامعة القاهرة

رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال التطوير بكلية العلوم

تعطيل الدراسة غدا بكليات وإدارات جامعة الفيوم

ترشيحاتنا

بعد جلسة مع عبد الحفيظ.. إكرامي يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي.. فيديو

رئيس الوزراء: تعليق أي أنشطة رياضية و تعليمية لمدة اسبوعين للحد من الاختلاط

بعد ظهور حالات كورونا بالدقهلية .. إجراء عاجل من الصحة بالمحافظة

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

مفيش إجازة للمدرسين.. وزير التعليم بعد تعليق الدراسة: لا كده عاجب ولا كده عاجب

شاهد .. شرطية شجاعة تقاتل أسدا مفترسا بيديها

AdvertisementS

السيسي يوجه بزيادة رواتب موظفي الدولة وإقرار علاوة دورية للعاملين

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

اغتصبوها 4 ساعات.. 3 متهمين في الجيزة اختطفوا عاملة بوفيه من سيارة واعتدوا عليها جنسيا

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

لماذا فرص مصر أفضل من أوروبا في مواجهة كورونا ؟.. وزيرة الصحة تجيب

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

مرتضى منصور يضع علي معلول في حرج ويكشف سبب تأجيل مباريات الأهلي.. فيديو

إعادة تشكيل 3 لجان.. قرارات جديدة للأهلي عقب تعليق النشاط الرياضي

هل يمكن رؤية الجن؟.. تعرف على ٧ أماكن يحذر الصلاة فيها

سأفتقدكم.. قرار جديد من تركى آل الشيخ .. شاهد

لا تعديل فى مواعيد امتحانات الشهادات.. وزير التعليم: 7 حالات كورونا لطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

بعد تأكيد تسببها في انتشار كورونا .. تعرف على أضرار الشيشة

بـ الهوت شورت.. زوجة ابن ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة