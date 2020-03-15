بعد قرار تعليق الدراسة.. جامعة الفيوم تعلن عن تنفيذ خطة التعليم عن بعد

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عن بدء تنفيذ خطة التعليم عن بُعد (Online learning) لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب طبقا للجداول المعدة سلفا بكليات ومعاهد الجامعة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعطيل الدراسة بالجامعات لمدة أسبوعين بدءًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار رئيس الجامعة إلى أنه سيتم توفير الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتمكينهم من استخدام المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب.









وأضاف شديد أنه تم تشكيل لجنة لإدارة ومتابعة الخطة برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتأكيد التفاعل بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بشكل إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال مجموعات مغلقة (closed groups) لكل مقرر دراسي مع عمل بريد إلكتروني مجمع لطلاب الفرقة الدراسية الواحدة من خلال وحدات IT بالكليات المختلفة وإرسالها لأعضاء هيئة التدريس المسئولين عن المقررات الدراسية وإرسال رابط المحاضرات للطلاب عن طريق البريد الإلكتروني المجمع من خلال أستاذ كل مقرر مع التأكيد على الطلاب نحو ضرورة متابعة موقع الكلية لمتابعة العملية التعليمية بشكل فعال.





كما تم تكليف أعضاء هيئة التدريس بتجهيز المحاضرات المتبقية من المنهج الدراسي المقرر على هيئة اسطوانات وشرائط فيديو وبوربوينت بالإضافة إلى فتح حساب (account) على منصة التعليم المجانية Easy class يتم تحميل المحاضرات الأسبوعية عليها.



