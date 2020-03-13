تعطيل الدراسة غدا بكليات وإدارات جامعة الفيوم

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم عن تعطيل الدراسة غدا السبت لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف الكليات والإدارات مع مراعاة انتظام سير العمل في المستشفيات الجامعية والوحدات الخدمية وفقا للقواعد المنظمة للعمل .





وأشار رئيس الجامعة إلى أن القرار يتضمن ارجاء كافة الامتحانات المقرر عقدها غدا السبت .

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جاء ذلك بناءً على قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعطيل الدراسة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد،على أن يبدأ انتظام الدراسة بعد غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020 في كافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

يأتي هذا القرار لمراعاة ظروف موجة الطقس المضطرب الذى تمر به البلاد حاليًا، وتمكين مؤسسات الدولة من التعامل مع الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وتمكين الجامعات والمعاهد من إزالة آثار الأمطار الغزيرة على بعض المبانى والمنشآت الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية.