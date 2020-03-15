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أخبار العالم

قرارات جديدة.. السعودية: إغلاق جميع المولات والمحال التجارية والمطاعم في مكة والرياض

الأحد 15/مارس/2020 - 06:19 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اتخذت السلطات السعودية، اليوم الأحد، سلسلة من الإجراءات الحاسمة في إطار جهود الوقاية التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وقالت أمانة العاصمة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إنه تقرر منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض سواءً المفتوحة أو المغلقة واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط.

و قررت إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، إضافة إلى منع التجمعات  في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والأنشطة البرية وما في حكمها.

من جانب آخر، وجه أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، بإغلاق كافة المجمعات التجارية والمولات المغلقة بالمنطقة وإيقاف جميع الأنشطة التجارية داخلها بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال ويُستثنى من ذلك السوبر ماركت والصيدليات.

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