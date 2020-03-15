رئيس مجلس السيادة السوداني يتفقد مراكز العزل لمواجهة كورونا

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، عدة مراكز للعزل والحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.









وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم - أن البرهان أطلع على استعدادات وتجهيزات مراكز استقبال الإصابات المتوقعة بفيروس كورونا، ووجه الجهات ذات الصلة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لحماية السودانيين.









من جانبه، قال مدير قسم الاستجابة بالادارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور محمد الأمين عبد الماجد - في تصريح صحفي - إن المعسكرات والمناطق التي شملتها الزيارة يمكن أن يُستفاد منها كحجر صحي أو مراكز للعلاج والعزل في حالة حدوث أي طارئ بخصوص وباء كورونا.









وأضاف أنه تم خلال الزيارة الوقوف على جاهزية هذه المواقع وتزويدها بكافة الاحتياجات لاستخدامها عند الحاجة إليها.



