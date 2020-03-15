شاهد | مباراة كرة قدم بـ "الكمامات" في الدوري البرازيلي

دخل لاعبو فريق جريميو البرازيلي مباراة فريقهم مع ساو لويز بالمسابقة المحلية مرتدين "الكمامات"، من أجل الوقاية من الفيروس المنتشر كورونا في المباراة التي جمعت الفريقين دون حضور جماهيري.
وأراد اللاعبون إرسال رسالة إلى مسؤولي الكرة بالبرازيل بضرورة إلغاء أو تأجيل المسابقة للحد من انتشار الفيروس.
واتخذت اتحادات كرة القدم في اغلب الولايات البرازيلية قرارا بمنع حضور الجماهير في مباريات كرة القدم وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.