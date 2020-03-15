شاهد | مباراة كرة قدم بـ "الكمامات" في الدوري البرازيلي

وأراد اللاعبون إرسال رسالة إلى مسؤولي الكرة بالبرازيل بضرورة إلغاء أو تأجيل المسابقة للحد من انتشار الفيروس.

واتخذت اتحادات كرة القدم في اغلب الولايات البرازيلية قرارا بمنع حضور الجماهير في مباريات كرة القدم وذلك لمنع انتشار ​فيروس كورونا​ في البلاد.





وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.



