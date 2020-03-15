العراق يعلن حظر التجوال في بغداد بسبب كورونا

قررت السلطات العراقية، اليوم الأحد، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.









وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن حظر التجوال في العاصمة سيطبق اعتبارًا من يوم 17 مارس المقبل وحتى يوم 24 من نفس الشهر.









جاء هذا عقب إعلان محافظة كربلاء تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا لرجل قادم مؤخرًا من إيران.







