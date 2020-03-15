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أخبار العالم

العراق يعلن حظر التجوال في بغداد بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 08:11 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قررت السلطات العراقية، اليوم الأحد، فرض حظر تجوال كامل في العاصمة بغداد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد. 


وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن حظر التجوال في العاصمة سيطبق اعتبارًا من يوم 17 مارس المقبل وحتى يوم 24 من نفس الشهر. 


جاء هذا عقب إعلان محافظة كربلاء تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا لرجل قادم مؤخرًا من إيران.


وكانت وزارة الصحة العراقية أهابت بالجميع، في وقت سابق، الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة، فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية، منعا من انتقال فيروس كورونا في البلاد.
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