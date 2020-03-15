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توك شو

النت ببلاش.. وزير الاتصالات يزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 08:46 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إنه عند الاجتماع مع رؤساء شركات المحمول  قمنا بالاتفاق على مجموعة من القرارات أهمها زيادة سعة التحميل للانترنت المنزلي لكل المشاركين في الانترنت هذا الشهر بنسبة 20% زيادة .


وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة المذاع علي قناه الحياه ، أن هذا القرار لتشجيع أكبر عدد من المواطنين للاستقرار في منازلهم وتوفير انترنت للمنازل دون نفاد الباقة كما ان هذه الزيادة ستكلف الدولة 200 مليون جنيه يتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .


وأوضح ، أن وزارة الاتصالات ستتيح كل المواقع التي تحددها وزارة التعليم والتعليم العالي التي سيكون عليها المناهج وسنتيحها مجانا خلال فترة تعطيل الدراسة .


وتابع : أن أي طالب يقوم بالدخول على موقع الوزارة للدراسة لن يتم خصمها من باقة الانترنت المشترك فيها لتشجيع الطلبة على تحصيل دروسهم ومحاضراتهم .


واستكمل : أن السرعة وفقا للشركات العالمية التي تقوم بقياس السرعة قفزت مصر من متوسط سرعة 5 ميجا في أوائل 2019 الي 30 ميجا منذ شهر، كما أن مصر قفزت من المركز الاربعين الى المركز الثالث في سرعات الانترنت .


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