3 مبادرات.. الاتصالات تفاجئ طلبة الجامعات والمدارس بعد تعليق الدراسة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مبادرة وزارة الاتصالات لدعم القرار الجمهوري بتأجيل الدراسة، قائلًا "أولى المبادرات هى زيادة مجانية فى سرعة الإنترنت لكل مشتركي التابلت فى الشركات المعتمدة بنسبة 20% لمدة شهر، وسيتحمل تكلفتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".





وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن "الهدف من زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% هو تشجيع المواطنين على البقاء فى المنازل لمدة أطول"، مشيرًا إلى أن "الزيادة ستكلف الدولة حوالى 200 مليون جنيه".





وأوضح أن "المبادرة الثانية هى إتاحة المواقع التى ستعدها وزراتا التعليم والتعليم العالي مجانا، بعد صدورها وإعدادها من قبل الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد عبدالغفار".





وفيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، أكد وزير الاتصالات، أنها ستتضمن التنسيق مع شركات الاتصالات لتحميل المناهج التعليمية للطلبة مجانا، لافتًا إلى أن المحتوى التعليمي الخاص بالجامعات سيتم نقلها عن طريق الإنترنت للتسهيل على الطلبة تحصيل المناهج.