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رياضة

بعد توقف النشاط بسبب كورونا.. الكشف عن موعد حسم هوية بطل الدوري السعودي

الأحد 15/مارس/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، عن موعد حسم ملف الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي 2019-2020، وتحديد هوية البطل.

ويثار جدل حول هوية "بطل" دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم الرياضي الحالي، بعد الغموض حول استئناف المسابقة من عدمها، في أعقاب توقفها إجباريًا، لمحاربة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال "الفراج"، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "من غير المنطقي، الحديث في هذا الوقت عن كيفية حسم المسابقات الرياضية المحلية، ونحن لانزال في بداية تعليق الأنشطة".

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن القرار ليس رياضيًا الآن، ولابد من الانتظار أسبوعين، لتقييم الموقف الصحي، وعدد الإصابات، وبعدها يتم ترقب رأي اللجنة الحكومية المختصة.

وتوقع وليد الفراج، أن يصدر القرار النهائي لحسم "مصير" دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديد هوية البطل، يوم الأول من أبريل القادم.

جدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودية، أعلنت يوم السبت، إيقاف النشاط لأجل غير مسمى، بعد تفشي فيروس "كورونا"، الذي ضرب أكثر من 160 ألف شخص حول العالم، بينهم ستة آلاف حالة وفاة.

وبعد إيقاف الدوري، اشتعلت حرب بين جماهير الهلال والنصر، للمطالبة بمنح فريقها لقب المسابقة في النسخة الحالية، باعتبار أن الأول هو المتصدر الحالي، والثاني هو حامل اللقب وبطل الشتاء.

ومن أجل الخروج من هذه الأزمة، قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، التشاور مع فيفا، لحسم هوية اللقب، في حال تم إلغاء المسابقة، وسط 4 احتمالات لا خامس لهم.
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