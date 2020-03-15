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رياضة

أخبار الرياضة.. رئيس الـ CAF يتحدى الجميع بقرار مفاجئ .. ونجم الجزائر يقترب من الانضمام للزمالك

الأحد 15/مارس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :



- فجر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، مفاجأة من العيار الثقيل بعد إعلان رغبته فى خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبلة المقرر إقامتها 2021، رافضا أى اتهامات فساد وجهت له ورافعا شعار "أسعى لاستمرار تطوير الكرة الأفريقية" بفترة انتخابية جديدة.



- أعلن الإعلامي الرياضي السعودي خضير البراق، إصابة أول رئيس ناد في السعودية، بفيروس "كورونا" المستجد.



- يقترب عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك من الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري بعد أن وقع الموسم الماضي مع الأبيض لمدة عام واحد.



- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة الجزائري دخل دائرة اهتمامات المجلس الأبيض للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليمنى.



- ظهر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهو يبرز مجموعة من الهدايا من داخل حقيبة سفر، ويتحدث عن مصدر هذه الهدايا.



- خسائر بالجملة تكبدتها كرة القدم الأوروبية والعالمية بشكل عام، بعد تعليق جميع الأحداث الرياضية في القارة بما فيها منافسات البطولة الأغلى دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليج"  بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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