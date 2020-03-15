ولي أمر: جروبات الماميز ضلع من أضلاع مثلث الشر.. فيديو

قدمت الإعلامية لبنى عسل فقرة خاصة من برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» عن جروبات أولياء الأمور التي تعتبر قنابل موقوتة بسبب البعض الذي تسببت في قلق وإثارة التخوفات وتصدير القلق.









وإستضافة لبنى عسل خلال لقاء شيماء علي أدمن جروب "نبني بلادنا بالتعليم"، وداليا كامل عضو أحد جروبات أولياء الأمور، وداليا الحزاوي منسق "اتحاد مصر للنهوض بالتعليم"، والدكتور أحمد هارون استشاري العلاج النفسي.









وقالت «داليا كامل» خلال اللقاء إن جميع أولياء الأمور كانوا ينتظرون قرار تعطيل الدراسة، موضحة أن أولياء الأمور كان لديهم تخوف شديد على أبنائهم بسبب الاختلاط في المدارس.









وأوضحت «داليا كامل» أن إثارة القلق والذعر في روح أولياء الأمور والطلاب يؤثر على العملية التعليمية، مؤكدة أن في ظل وجود الشائعات عن فيروس كورونا تسببت في هلع لأولياء الأمور خوفا على أبنائهن.







