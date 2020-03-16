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جمال شعبان يحذر من خطورة تناول الشيشة ..فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:06 ص
جمال شعبان
جمال شعبان
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حمزة شعيب
حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، وأستاذ كهرباء القلب، من خطورة الشيشة في نقل العدوى بفيروس كورونا.

وطالب "شعبان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، بمنع الشيشة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، معلقا «الوقاية تغني عن العلاج».

وأكد أهمية تنظيم الأسواق الشعبية المزدحمة لتقليل الزحام والاحتكاك، مطالبا بإلغاء البصمة في كافة الشركات والمؤسسات لمواجهة فيروس كورونا.

وكشف عميد معهد القلب سابقا، عن كيفية ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، مشددا على ضرورة ارتدائها لمدة 24 ساعة فقط حيث إنها قد تكون مصدر عدوى وناقلة للمرض، محذرا من وضع اليد على الكمامة ومن ثم وضعها على الأنف أو العين أو الفم.

وأشار شعبان، إلى أن الرجال المدخنين كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حيث إن هناك أشخاصا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، وهم: كبار السن، ومرضى القلب، والضغط، ومرض السكري.

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