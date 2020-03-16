حظك اليوم وتوقعات الابراج الاثنين 16/3/2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

الثور

من 21/4 إلى 21/5

مهنيا وماليا: القمر يدعمك وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.









الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.

مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في توقيع أي أوراق ولا تغامر.



