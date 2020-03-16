حظك اليوم وتوقعات الابراج الاثنين 16/3/2020 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأثنين 16- 3- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الاثنين16-3- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
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الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: اليوم أنت جاهز للمشاركة والتعامل بمثالية في علاقاتك.
مهنيا: القمر في منزل الحظ يعدك بحدث غير متوقع تستطيع أن تحقق من خلاله تقدما.
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: اليوم أنت جاهز للمشاركة والتعامل بمثالية في علاقاتك.
مهنيا: القمر في منزل الحظ يعدك بحدث غير متوقع تستطيع أن تحقق من خلاله تقدما.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر يدعمك وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: القمر يدعمك وقد تمر بمرحلة إيجابية وبناءة، فلتبادراليوم بلا تردد.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك ويساعدك ذلك على التواصل ببساطة وتحقق فوائد بما لديك من سحر وموهبة.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في توقيع أي أوراق ولا تغامر.
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: إذا كنت متزوجا لا تتسرع اليوم في اتخاذ قراراتك وخذ وقتك في التفكير.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يشوشك وعليك أن تتأني في توقيع أي أوراق ولا تغامر.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: القمر في منزل العمل ويجعلك ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتألقا وتعدك بأوقات سعادة مع الأحباب والأصدقاء.
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا: القمر في منزل العمل ويجعلك ذلك تعطي مثالا يحتذى به في الإنجاز وتحمل المسئولية.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتألقا وتعدك بأوقات سعادة مع الأحباب والأصدقاء.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: قد تجد اليوم أن الأفلاك تدفعك نحو الإنجاز وتنمية الروابط مع الزملاء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، يعدك القمر بالحب والعاطفة والصداقات الموفقة وتميل لإظهار مشاعرك.
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا: قد تجد اليوم أن الأفلاك تدفعك نحو الإنجاز وتنمية الروابط مع الزملاء.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط، يعدك القمر بالحب والعاطفة والصداقات الموفقة وتميل لإظهار مشاعرك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: ما زال القمر في مربع برجك وعليك أن ترى الخيط الرفيع بين الإصرار والعناد وتجنب التشنج.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تحاول التحكم في حساسيتك ولا تفترض سوء النية.
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وعائليا: ما زال القمر في مربع برجك وعليك أن ترى الخيط الرفيع بين الإصرار والعناد وتجنب التشنج.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تحاول التحكم في حساسيتك ولا تفترض سوء النية.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويقظة ويدفعك اليوم للانفتاح والاستمتاع بوقتك وتلفت إليك الأنظار.
عاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للاستماع للطرف الآخر وتستطيع أن تتفهم مشاعره وتساعده بإخلاص.
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك لباقة ويقظة ويدفعك اليوم للانفتاح والاستمتاع بوقتك وتلفت إليك الأنظار.
عاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للاستماع للطرف الآخر وتستطيع أن تتفهم مشاعره وتساعده بإخلاص.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم قد تكون هناك فرص للنجاح بشرط أن تراجع حساباتك وخطواتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. عطارد من اليوم بمنزل الحب يساعدك على استخدام منطقا سليما يجعلك مقنعا، فقط لا تتسرع في إعطاء ردود.
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني واليوم قد تكون هناك فرص للنجاح بشرط أن تراجع حساباتك وخطواتك.
عاطفيا: رغم الضغوط.. عطارد من اليوم بمنزل الحب يساعدك على استخدام منطقا سليما يجعلك مقنعا، فقط لا تتسرع في إعطاء ردود.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتقدم بجرأة وتفتن الآخرين بحديثك وسحرك.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك ساحرا ومؤثرا وواثق الخطى.
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك اليوم للتقدم بجرأة وتفتن الآخرين بحديثك وسحرك.
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك ساحرا ومؤثرا وواثق الخطى.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: تستطيع أن تحقق تقدما ما دمت تحافظ على السرية والكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الابتعاد قليلا عمن حولك.
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: تستطيع أن تحقق تقدما ما دمت تحافظ على السرية والكتمان.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الابتعاد قليلا عمن حولك.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تعيد اليوم أواصر علاقة أو توطد علاقة وتكسب صداقات.
مهنيا: تتيسر اليوم مسائل مهنية.. اعتمد على ما لديك من روح تفاؤل ويقظة ذهنية.
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو أن تعيد اليوم أواصر علاقة أو توطد علاقة وتكسب صداقات.
مهنيا: تتيسر اليوم مسائل مهنية.. اعتمد على ما لديك من روح تفاؤل ويقظة ذهنية.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر معاكس بمنزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.
عاطفيا واجتماعيا: قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف.
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا وماليا: القمر معاكس بمنزل العمل فلا تتسرع وقم بإعداد أسلحتك وعدتك قبل التحرك.
عاطفيا واجتماعيا: قد تنشغل اليوم بهموم ومع ذلك الوضع الفلكي يساعدك أن تحسن التصرف.