AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالمستندات.. حسام داغر يكشف حقيقة نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:55 ص
حسام داغر
حسام داغر
Advertisements
آيه عاطف
كشف الفنان حسام داغر، عن نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال نشره مستند رسمي عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام.

علق حسام داغر قائلًا:" يا رب لك الحمد حمدًا جزيلًا اعتماد أوراق انتسابي و ليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفي لأخر أسماء شجرة عيلتي الي نسل الامام جدي الحسين ابن جدي الإمام علي بن ابي طالب و جدتي السيدة فاطمه الزهراء بنت أشرف الخلق جدي و لي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم".

وتابع :"يا رب هذا الشرف الكبير يحملني المسؤولية اني اكون خير مثال وخير واجهه واطلب من اي حد تسببت له اي حزن او شقاء يسامحني فقد نويت بدء صفحة جديدة في حياتي يا رب تجاوز عن سيئاتنا و أتمنى أن يتقبلني الله في معيته و أنول شفاعتك يا حبيبي يا رسول لله .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".
بالمستندات.. حسام داغر يكشف حقيقة نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم
بالمستندات.. حسام داغر يكشف حقيقة نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم قراءة الفاتحة للنبي..علي جمعة يرد.. فيديو

ترشيحاتنا

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

نرمين الفقي تحضر عزاء بـ الكمامة والقفازات خوفا من كورونا

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

بعد ارتفاع سعره.. نقيب صيادلة الإسماعيلية يقدم بديلا رخيصا لـ الكحول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد