بالمستندات.. حسام داغر يكشف حقيقة نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم





علق حسام داغر قائلًا:" يا رب لك الحمد حمدًا جزيلًا اعتماد أوراق انتسابي و ليا الشرف ما بعده شرف لنسل سيدنا محمد صلي الله عليه و سلم فأنا الشريف حسام الدين ابن الشريف مصطفي لأخر أسماء شجرة عيلتي الي نسل الامام جدي الحسين ابن جدي الإمام علي بن ابي طالب و جدتي السيدة فاطمه الزهراء بنت أشرف الخلق جدي و لي الشرف سيدنا محمد رسول الله صلي الله عليه و سلم".





وتابع :"يا رب هذا الشرف الكبير يحملني المسؤولية اني اكون خير مثال وخير واجهه واطلب من اي حد تسببت له اي حزن او شقاء يسامحني فقد نويت بدء صفحة جديدة في حياتي يا رب تجاوز عن سيئاتنا و أتمنى أن يتقبلني الله في معيته و أنول شفاعتك يا حبيبي يا رسول لله .. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

كشف الفنان حسام داغر، عن نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال نشره مستند رسمي عبر حسابه الشخصي على تطبيق الانستجرام.