الزمالك يرفض الحلول الودية في بند حميد أحداد ويكافئ حازم إمام.. فيديو

قال الإعلامى هانى حتحوت، إن نادي الزمالك يرفض الحلول الودية فى بند مشاركة لاعبه حميد أحداد، المعار حاليا ضمن صفوف الرجاء البيضاوي المغربي.





وأضاف الإعلامي هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن الزمالك وضع شرطا في عقد إعارة حميد أحداد لنادي الرجاء المغربي، يقضي بعدم مشاركته أمام الفريق الأبيض في أي مسابقة، إلا بعد سداد 200 ألف دولار.





وأشار هانى حتحوت، إلى إن إدارة الرجاء فوضت وكيل حميد أحداد للتفاوض مع الزمالك بشأن مشاركة اللاعب، والتراجع عن الشرط المالي المنصوص عليه في عقد الإعارة، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الأبيض.





على جانب آخر، أعلن هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك، قررت مكافأة حازم إمام، على المستوى الذى قدمه فى الفترة الأخيرة، بتمديد عقده.