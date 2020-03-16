عرفنا حجمنا الطبيعي.. تعليق مفاجئ من جمال شعبان على فيروس كورونا.. فيديو

أعرب الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، عن ثقته في التوصل إلى دواء جديد لكورونا خلال الفترة المقبلة، مضيفا:"هذا الفيروس الذى لايري إلا بالعين المجردة عرفنا حجمنا الطبيعي بعد ان ظن الإنسان أنه امتلك مفاتيح العلم والحضارة والقوة".





وتابع :"أتمنى ان نعود إلى الله عز وجل وان يكون هذا الفيروس بمثابة سبب فى تقربنا إلى الله".





وأكد شعبان، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك العديد من الأبحاث التي أكدت أن العملات الورقية يمكن أن يزيد من انتشار فيروس كورونا، ولكن يمكن تجنب هذا الأمر عبر غسل اليدين باستمرار، وإذا شعر الشخص بالأعراض عليه بالتوجه السريع إلى الأماكن المخصصة لعلاج المرض.





وكشف عميد معهد القلب سابقا، عن كيفية ارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، مشددا على ضرورة ارتدائها لمدة 24 ساعة فقط حيث انها قد تكون مصدر عدوى وناقل للمرض، محذرا من وضع اليد على الكمامة ومن ثم وضعها على الأنف او العين او الفم.





وأشار شعبان، إلى أن الرجال المدخنين كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حيث أن هناك أشخاصا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا التاجي، وهم: كبار السن، ومرضى القلب، والضغط، ومرض السكري.