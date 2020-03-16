الكمامة وقاية مش شياكة.. جمال شعبان: الكورونا علمتنا الأدب.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، وأستاذ كهرباء القلب، إن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق النفس، ولكن ينتقل من خلال الرزاز.





وتابع «جمال شعبان» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه من الضروري ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة لأن هناك جهة مخصصة غير قابلة للامتصاص والرزاز، ومن الضروري أيضا تغطية الفم والأنف جيدا، قائلا «الكمامة وقاية مش شياكة».





وأضاف عميد معهد القلب السابق، أن الكمامة تستخدم في حالات وظروف معينة، موضحا أنه لابد استخدام الكمامة داخل المستشفيات او المترو أو شخص مصاب لمنع انتقال العدوى، والدكاترة والتمريض.





وأوضح أن لابد من استخدام الكمامة لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، ولا يمكن استخدامها لأكثر من مرة واحدة، مشددا على ضرورة خلع الكمامة والقاها في سلة القمامة وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد التخلص منها، لانها قد تكون مصدر للعدوى فيما بعد.





وأشار إلى أنه يمنع لمس الأنف والعينين والفم كثيرا، مؤكدا أنه من الصعب التحكم في اليد والكورونا علمتنا الأدب، ولابد من عدم البصق في الشارع لأنها تنقل الميكروبات، ومنع التلاصق او التواجد في الزحام والتجمعات.