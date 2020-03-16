خليك بالبيت لـ فيروز تتصدر السوشيال ميديا .. تفاصيل





تقول كلمات "خليك بالبيت": "خليك بالبيت هلق حبيت .. رح كون وحيدي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك .. خليك بالبيت هلق حبيت ,, رح كون حبيبي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك ,, خليك لا تروح مشتاقة ليك .. خليك كتير حبيت عينيك .. و ما بعرف ليش و بغار عليك".





يذكر أن نصح العديد من نجوم الفن اللبنانيين والمصريين الجمهور بالجلوس في المنزل لمواجهة فيروس الكورونا الذي نتشر خلال الفترة الماضة بشكل كبير في انحاء العالم.