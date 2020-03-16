رغم عدم ظهور أعراض.. مانجالا يؤكد إصابته بـ كورونا

أكد الفرنسي إلياكيم مانجالا، لاعب فالنسيا الإسباني، إصابته بـ فيروس كورونا، رغم عدم ظهور أعراض المرض عليه.





وقال مانجالا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "عرفت اليوم أنني مصاب بفيروس كورونا، أشعر أنني بحالة جيدة، ولم تظهر علي أي أعراض للفيروس، رغم ذلك، فأنا حبيس المنزل، ومنعزل عن أسرتي".





وأضاف: "أدركت أننا يمكن أن نصاب بالفيروس دون أن تظهر علينا أي أعراض، ولهذا أنصح الجميع بتجنب الاختلاط مع الناس قدر الإمكان، حتى لو كنت تشعر أنك بخير".





وكان فالنسيا أعلن عن إصابة خمسة لاعبين وموظفين داخل النادي بـ وباء كورونا، حيث طال الفيروس إيزيكيل جاراي زميل مانجالا، أمس الأحد، ليصبح أول لاعب في الدوري الإسباني يستقبل هذا الفيروس.



