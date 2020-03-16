AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رغم عدم ظهور أعراض.. مانجالا يؤكد إصابته بـ كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء أشرف
أكد الفرنسي إلياكيم مانجالا، لاعب فالنسيا الإسباني، إصابته بـ فيروس كورونا، رغم عدم ظهور أعراض المرض عليه.

وقال مانجالا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "عرفت اليوم أنني مصاب بفيروس كورونا، أشعر أنني بحالة جيدة، ولم تظهر علي أي أعراض للفيروس، رغم ذلك، فأنا حبيس المنزل، ومنعزل عن أسرتي".

وأضاف: "أدركت أننا يمكن أن نصاب بالفيروس دون أن تظهر علينا أي أعراض، ولهذا أنصح الجميع بتجنب الاختلاط مع الناس قدر الإمكان، حتى لو كنت تشعر أنك بخير".

وكان فالنسيا أعلن عن إصابة خمسة لاعبين وموظفين داخل النادي بـ وباء كورونا، حيث طال الفيروس إيزيكيل جاراي زميل مانجالا، أمس الأحد، ليصبح أول لاعب في الدوري الإسباني يستقبل هذا الفيروس.

ويشهد الدوري الإسباني، فترة توقف حاليًا، خوفًا من تفشي وباء كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حول الصين لـ سجن كبير .. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا أعراضه وأسبابه

وفاة جديدة في اليابان بسبب كورونا

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

حقيقة إصابة مهاجم ريال مدريد بفيروس كورونا

الصحة العالمية: 5 آلاف فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورونا

إصابة نجم فالنسيا بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أعراض أولية تنذر بالإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

أخبار السعودية اليوم.. تعافي ثالث حالة من كورونا.. وقرارات حاسمة لـ المملكة لمواجهة كوفيد 19

البترول تكشف نتائج إصابة العاملين بشركة خالدة بفيروس كورونا

إغلاق الأسواق وتعليق الحضور للعمل.. السعودية تتخذ 8 إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

سعر صادم.. تعرف على تكلفة إطلالة يسرا في أحدث ظهور لها

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم.. تعرف على تكلفة إطلالة يسرا في أحدث ظهور لها

شاهد.. شيفروليه ترافيرس 2021 الجديدة بعد الإعلان عنها رسميا

بمكياج لافت.. سوسن بدر تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير