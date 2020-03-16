تحذير من الديتول.. يقلل المناعة ويساعد على انتشار العدوى

قدّم الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض التحذيرات من المطهرات التي يستخدمها الكثير بعد انتشار فيروس كورونا في مصر.
وأشار مروان سالم إلى أن ما يحدث في الفترة الأخيرة واستخدام المطهرات يعتبر مهزلة كبيرة، ونصح سالم بعدة نصائح وهي:
1- استخدام الديتول ليس له فاعلية لأنه يستخدم لمكافحة البكتريا وليس الفيروس، لذلك فإن استخدامه يقلل من مناعة جسمك.
2- أفضل طريقة تنظيف بالمنزل الصابون أو يمكن عمل بخاخة كحول لتنظيف الأسطح.
3- استخدام كحول 70% فقط وليس 80% غالبًا غير موجود بالأسواق مع وضع جلسرين وممكن استخدم الوايبس لأنه يحتوي على كحول ليس له أضرار.
4- تنظيف الأرضيات بالكلور.