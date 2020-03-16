تحذير من الديتول.. يقلل المناعة ويساعد على انتشار العدوى

وأشار مروان سالم إلى أن ما يحدث في الفترة الأخيرة واستخدام المطهرات يعتبر مهزلة كبيرة، ونصح سالم بعدة نصائح وهي:

1- استخدام الديتول ليس له فاعلية لأنه يستخدم لمكافحة البكتريا وليس الفيروس، لذلك فإن استخدامه يقلل من مناعة جسمك.





2- أفضل طريقة تنظيف بالمنزل الصابون أو يمكن عمل بخاخة كحول لتنظيف الأسطح.



