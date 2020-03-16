نجم الأهلي الشاب يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

قال أحمد حمدي لاعب وسط نادي الجونة الشاب والأهلي سابقًا إنه ينتمي للقلعة الحمراء ومن الصعب للغاية التوقيع لنادي الزمالك.





وأضاف أحمد حمدي خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "إن أسامة جلال مكسب كبير لأي فريق ينضم له ومحمد صلاح خلق دوافع لكل اللاعبين المصريين".





وتابع: حلمي هو اللعب لبرشلونة في يوم من الأيام وفريق الجونة في مرحلة البناء والتجديد، وبيدرو بارني، المدير الفني للفريق الساحلي، يعرف جيدًا طبيعة اللاعب المصري".



