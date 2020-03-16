AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الأهلي الشاب يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:17 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
قال أحمد حمدي لاعب وسط نادي الجونة الشاب والأهلي سابقًا إنه ينتمي للقلعة الحمراء ومن الصعب للغاية التوقيع لنادي الزمالك.

وأضاف أحمد حمدي خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار:  "إن أسامة جلال مكسب كبير لأي فريق ينضم له ومحمد صلاح خلق دوافع لكل اللاعبين المصريين".

وتابع: حلمي هو اللعب لبرشلونة في يوم من الأيام وفريق  الجونة في مرحلة البناء والتجديد، وبيدرو بارني، المدير الفني للفريق الساحلي، يعرف جيدًا طبيعة اللاعب المصري".

وأكد أحمد حمدي أنه لم يتعرض للظلم داخل صفوف القلعة الحمراء وأنه يتمنى العودة من جديد للعب داخل صفوف الفريق الأحمر مشيرا إلى أنه واجه سوء توفيق كبير مع الأهلي، وأهم أسباب انضمامي للجونة هو منظومة العمل المحترفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري المصري.. تشكيل أسوان والجونة قبل المواجهة المرتقبة

غياب مؤثر.. صدمة قوية للجونة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.. تفاصيل

إسلام محارب وأحمد ياسر ريان يقودان الجونة أمام طنطا فى الدوري

الصقر أحمد حسن وصلاح محسن ضيفا نمبر وان ..الليلة

بيدرو بارني يعلن تشكيل الجونة لمواجهة حرس الحدود

تعرضت للظلم .. نجم الزمالك الصاعد يكشف عن تجربته داخل القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

إغلاق الأسواق وتعليق الحضور للعمل.. السعودية تتخذ 8 إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

أزمة عكارة النيل .. ما أسبابها ومتى تنتهي ؟

أمطار من جديد .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين وحتى الأربعاء

اعطى نفسك فرصة.. حلا شيحة بإطلالة أبيض X أسود

تحذيرات من أكبر كارثة بيئية في العالم.. يتصدر نشرة صباح البلد

تحذير من الديتول.. يقلل المناعة ويساعد على انتشار العدوى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كاروهات.. طليقة خالد عليش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

بسبب كورونا.. تعرض زوجين آسيويين لإهانات عنصرية بمحطة مترو في نيويورك