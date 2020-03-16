أغنية جديدة.. حسن شاكوش مع محمد رمضان من كواليس البرنس.. شاهد

نشر المطرب الشعبى حسن شاكوش عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو جديد له بصحبة الفنان محمد رمضان يخبر جمهورة بالعمل مع محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" الذى يقدمه فى رمضان.
وعلق حسن شاكوش على الفيديو قائلا: "انتظرونا في اقوي اغنية في مسلسل البرنس ان شاء الله تعجبكم معا العالمي محمد رمضان #اغنية شارع ايامي خلال ايام".
وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :
حباااايب قلبييي موفقين😂🔥❤️❤️❤️
انت يا حسن رقم واحد في مصر .💖💖💖💖
ايوا يا شاكوش يا جااامد🔥🔥