أغنية جديدة.. حسن شاكوش مع محمد رمضان من كواليس البرنس.. شاهد

وقامت نقابة المهن الموسيقية باتخاذ إجراءات نحو وقف أغانى المهرجانات ورفعها من موقع "يوتيوب" و"أنغامي" و"ساوندكلاود"، بهدف الارتقاء بالذوق العام وما تشكله هذه الأغانى من فوضى فى عالم الموسيقى.



