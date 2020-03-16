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فن

أغنية جديدة.. حسن شاكوش مع محمد رمضان من كواليس البرنس.. شاهد

الإثنين 16/مارس/2020 - 12:42 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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مريم عزت - شروق حمدي
نشر المطرب الشعبى حسن شاكوش عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو جديد له بصحبة الفنان محمد رمضان يخبر جمهورة بالعمل مع محمد رمضان فى مسلسل "البرنس" الذى يقدمه فى رمضان. 

وعلق حسن شاكوش على الفيديو قائلا: "انتظرونا في اقوي اغنية في مسلسل البرنس ان شاء الله تعجبكم معا العالمي محمد رمضان #اغنية شارع ايامي خلال ايام". 

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالآتى : 


حباااايب قلبييي موفقين😂🔥❤️❤️❤️
انت يا حسن رقم واحد في مصر .💖💖💖💖
ايوا يا شاكوش يا جااامد🔥🔥
يذكر أنه كان قد طرح ثنائي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنتيهما الجديدة "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مهرجان "بنت الجيران".

وقامت نقابة المهن الموسيقية باتخاذ إجراءات نحو وقف أغانى المهرجانات ورفعها من موقع "يوتيوب" و"أنغامي" و"ساوندكلاود"، بهدف الارتقاء بالذوق العام وما تشكله هذه الأغانى من فوضى فى عالم الموسيقى.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر أصدرت قرارا منذ عدة أيام بمنع مطربي المهرجانات من تقديم الحفلات والأفراح حفاظًا على الذوق العام بسبب وجود كلمات خارجة في أغانيهم.

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