بعد خطوبته لـ ياسمين صبري.. 2 مليون جنيه من ابو هشيمة لدعم مشروعات الشباب.. تفاصيل

قرر رجل الأعمال احمد ابو هشيمه، عقب خطوبته للفنانة ياسمين صبري، دعم المشروعات الصغيرة للشباب تحت شعار"مسابقه ابو هشيمه المشروعات الناشئة".





ونشر "ابو هشيمه" مقطع فيديو علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" يوضح فيها شروط التقديم في المسابقه.





وقال احمد ابو هشيمه من خلال الفيديو: صباح الخير يا شباب من بعد الإعلان عن المسابقه انا جتلي اسئلة كتير عن تفاصيل المسابقه، انا انهارده بعمل الفيديو دا عشان اشرحلكو كل التفاصيل ، من البداية كدا انا بعد الإعلان عن المسابقه كان في فترة زمنية كبيرة عشان الناس كلها تحهز مشاريعهم يوم 23 مارس هيكون اول يوم لفتح باب التقديم.





وأضاف ابو هشيمه" لمدة أسبوع كدا هناخد 100 مشروع تحت اشرف لجنة متخصصة، بعد كدا هايبقو 60 مشروع و هيدخلو برنامج تدريبي متخصص، في التخطيط و إدارة الأعمال و عرض الأفكار،بعد كدا هنتختار منهم أفضل 30 مشروع و دول فعلا اللي هشاركهم ماديا وفنيا صاحب المركز الأول هيفوز بمبلغ 250 ألف جنيه و المركز الثاني 200 ألف بينما الثالث 150 ألف جنيه و الرابع 125 ألف والخامس 100 ألف وبعد كدا هايتبقي 25 مشروع دول ب 50 ألف جنيه .





يذكر أن رجل الأعمال احمد ابو هشيمه اعلن رسميا خطوبة للفنانة ياسمين صبري منذ أيام.