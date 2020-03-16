أفريقيا تحت الحصار .. الكاف يرفع الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا الخطير

لم يجد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " سوى تأجيل مباريات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بسبب انتشار فيروس الكورونا فى الوقت الحالى .

وجاء قرار الكاف بتأجيل كافة لقاءات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى الوقت الحالى مثلما حدث فى جميع الاتحاد القارية وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير بشكل موسع خلال الأيام الماضية .

وبدأ الكاف فى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القوية لمواجهة شبح الكورونا الذى يهدد العالم أجمع ، وقرر الكاف تشكيل لجنة طبية تضم كتيبة من أكبر الأطباء داخل القارة السمراء لمعرفة تطورات الفيروس الخطير فى ظل السعى إلى توفير الصحة الكاملة لكافة لاعبى والأجهزة الفنية والجماهير التابعة للدول الإفريقية .









ويبحث الكاف عن حلول جذرية لمواجهة انتشار فيروس الكورونا والحفاظ على استمرار البطولات الإفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية أو التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 .









ويدرس الكاف فى الوقت الحالى إمكانية إقامة الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة على خلفية مع سيفعله الاتحاد الأوروبي والذي استقر على خوض مباريات دوري أبطال أوروبا النهائية من مباراة واحدة على أرض محايدة .



