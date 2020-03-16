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رياضة

بسبب كورونا.. لاعب الشباب السعودي المصاب غير قادر على العودة للمملكة

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت تقارير صحفية سعودية عن آخر تطورات علاج مدافع فريق الكرة بنادي الشباب السعودي، متعب المفرج، من الإصابة.

وكان المفرج تعرض للإصابة أمام الحزم، في الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ليغيب عن مباريات الهلال والفتح والفيصلي والنصر وضمك والاتحاد والاتفاق في الدوري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفرج لا يزال متواجدًا في دولة الإمارات، من أجل استكمال برنامجه التأهيلي الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة.

ولم يتحدد حتى الآن، مدى إمكانية عودة اللاعب إلى المملكة، في ظل الإجراءات المتبعة حول العالم من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
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