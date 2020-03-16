أسعار السيارات الفرنسية في مصر بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا خصوصا بعد انخفاض سعر الدولار وتخفيض نيسان قشقاي وسيتروين لأسعار موديلاتها، وبسبب تلك التغيرات المتتالية يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، وأصبح المستهلك المصري بشكل عام يترقب انخفاض السيارات ذات المنشأ الفرنسي .
ونستعرض أسعار السيارات الفرنسية اليوم، في مصر خصوصا بعد تخفيض بيجو 60 ألف جنيه .
أسعار بيجو
بيجو 301
بيجو peugeot 301 تبدأ من 199.990 جنيه حتى 256.990 جنيه لأعلى فئة.
peugeot 508 2020
بيجو 508 peugeot فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474.000 جنيه حتى 599.000 جنيه لأعلى فئة.
بيجو 301
بيجو peugeot 301 تبدأ من 199.990 جنيه حتى 256.990 جنيه لأعلى فئة.
peugeot 508 2020
بيجو 508 peugeot فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474.000 جنيه حتى 599.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار بيجو 3008 موديل 2020
بيجو 3008
بيجو peugeot 3008 تبدأ من 465.000 جنيه حتى 600.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار بيجو 2008 موديل 2020
بيجو 2008
بيجو peugeot 2008 بسعر 314.000 جنيه.
بيجو 5008 موديل 2020
بيجو 5008
بيجو peugeot 5008 تبدأ من 540.000 جنيه حتى 665.000 جنيه لأعلى فئة.
أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.
citroen egypt
ds egypt
ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.
citroen egypt
ds egypt
ستروين ds5
ds5 تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.
ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 598.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.
سيتروين سي اليزيه citroen c elysee
ستروين سى اليزيه 2020 تبدأ من 219.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة.
ستروين spacetourer c4
citroen c4 تبدأ من 399.900 جنيه حتى 419.900 جنيه لأعلى فئة.
سيتروين c3 2020
citroen c3 aircross تبدأ من 269.900 جنيه حتى 339.000 جنيه لأعلى فئة.
سيتروين c5 aircross 2020
citroen c5 aircross 2020 تبدأ من 404.000 ألف جنيه حتى 519.000 جنيه لأعلى فئة.