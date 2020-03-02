أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور
الإثنين 02/مارس/2020 - 05:56 م
ستروين ds7
بعد التنافس المشتعل بين الوكلاء الفترة الحالية، تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعارالسيارات.
وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار السيارات سيتروين ds اليوم في مصر.citroen egyptds egyptستروين ds5ds5
تبدأ من 538.000 جنيه حتى 578.000 جنيه لأعلى فئة.
ستروين ds7
ds7 موديل 2020 تبدأ من 598.000 جنيه حتى 848.000 جنيه لأعلى فئة.