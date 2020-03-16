غلق المطاعم والمقاهي والسينما ومنع الصلاة في المساجد في تركيا

قررت السلطات التركية، اليوم الاثنين، غلق المسارح ودور السينما والمطاعم والمقاهي بجميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

قررت السلطات التركية، اليوم الاثنين، غلق المسارح ودور السينما والمطاعم والمقاهي بجميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وكانت السلطات التركية، قد قررت أيضا تعليق الصلاة في المساجد بجميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.





وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، الاثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.



