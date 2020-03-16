غلق المطاعم والمقاهي والسينما ومنع الصلاة في المساجد في تركيا

قررت السلطات التركية، اليوم الاثنين، غلق المسارح ودور السينما والمطاعم والمقاهي بجميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وكانت السلطات التركية، قد قررت أيضا تعليق الصلاة في المساجد بجميع أنحاء البلاد، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، الاثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وكانت تركيا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما أعلن قوجة، في وقت سابق، عن 6 إصابات بالفيروس في عموم تركيا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.